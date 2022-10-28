ماجي مرجان مستشارا فنيا لمهرجان أسوان.. و3 سيدات بالمكتب الفني

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن اختيار المخرجة ماجي مرجان مستشارًا فنيًا للمهرجان في دورته السابعة التي تعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، كما تتولى الإشراف على المكتب الفني للمهرجان الذي يضم ثلاثة من المبرمجات هن صفاء مراد ومريم حمدي وأمينة عبدالحليم.

وقدمت المخرجة ماجي مرجان، خلال مشوارها السينمائي، أفلامًا روائية وتسجيلية طويلة، مثل «منهم فيهم وعشم ومن وإلى مير»، إضافة إلى عدد من الأفلام الروائية القصيرة، وفازت بالعديد من الجوائز منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشرق في جنيف بسويسرا عن فيلم عشم.

جوائز

كما حصد الفيلم جائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج في مهرجان مالمو بالسويد وجائزة جمعية النقاد للعمل الأول، فيما فاز فيلمها «من وإلى مير»، بجائزة أفضل فيلم مصري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عام 2021، وبجائزة لجنة التحكيم كأفضل فيلم تسجيلي طويل من المهرجان القومي للسينما عام 2022.

وتتولى ماجي مرجان، حاليًا إدارة مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسبق أن عملت كبرمجة ومديرة لملتقى القاهرة السينمائي في عدة نسخ من المهرجان منذ عام 2010، كما تقوم بتدريس السينما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2008.

المكتب الفني لمهرجان أسوان

ويضم المكتب الفني لـ مهرجان أسوان صفاء مراد، وهى خريجة كلية الآداب قسم الدراسات اليونانية واللاتينية عام 2011، ثم حصلت على دبلوم الترجمة من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، ودبلوم النقد الفني من أكاديمية الفنون، ودرست في العديد من ورش النقد السينمائي والسيناريو، وتعمل بالمركز القومي للسينما كمسئول للتواصل الخارجي منذ عام 2011.

كما عملت بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2012، وفي عام 2021 عملت كمدير فني للمهرجان، ومديرا تنفيذيا عام 2022، وسبق لها العمل كمنسق لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دوراته الثانية والثالثة والرابعة، إضافة إلى عملها كمبرمجة بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورتيه الثانية والثالثة، فضلا عن توليها إدارة ملتقى رؤية لأفلام الشباب في دورتيه الثالثة والرابعة.ويضم المكتب الفني أيضا مريم حمدي، التي درست الأدب الإنجليزي المقارن والمسرح في الجامعة الأمريكية.

وحصلت على الماجستير في الأدب العربي والسينما من نفس الجامعة، وتقوم بتدريس السينما بها، وبدأت مشوارها في برمجة الأفلام أثناء دراستها للحصول على درجة الدكتوراة من ألمانيا، حيث عملت من قبل بمهرجان الجونة السينمائي، فضلا عن كونها مخرجة مستقلة، وتستعد لتقديم فيلمها الطويل الأول، كما تم إختيارها عضوة في لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الهندي في تورنتو عام 2022، وانضمت للمكتب الفني في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عام 2019.

كما يضم المكتب الفني أمينة عبد الحليم، وهي كاتبة وصحفية حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية عام 2020، وتخصصت في السينما والأدب الإنجليزي، كما عملت كمنسقة لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لكونها مسؤولة الإعلام الأجنبي لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي - كاف.