ملتقى توظيفي من وزارة الشباب والرياضة.. اعرف التخصصات والموعد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن ملتقى توظيفي في عدد من الأماكن بالتعاون مع شركة ميكروسيفت ضمن مبادرة «توظيف مصر»، وهو ما نعرضه فيما يلي.

وجاءت تفاصيل الملتقى التوظيفي وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما يلي:

تفاصيل ملتقى توظيفي من وزارة الشباب والرياضة

الملتقى التوظيفي في جامعة السلام بمصر ويمكن التقديم على الوظائف التالية:

Purchasing Manager

Warehouse Manager

Student Activities Coordinator

Executive Secretary

Accountant

Marketing Specialist

Security Supervisor

Graphic Designer

Dental Technician

IT Help Desk

يعتبر هذا الملتقى التوظيفي مجانا تماما، فهو مقدم من وزارة الشباب والرياضة، ويمكن التقديم في أكثر من وظيفية حيث يوجد العديد من الشركات في نفس المكان والموعد.

يمكن التسجيل من خلال هذا الرابط، ولمزيد من المعلومات حول الإيفنت من خلال اللينك,

وأعلنت شركة طنطا موتورز المتواجدة في الملتقى التوظيفي عن أكثر من وظيفة:

- مهندس ميكانيكا.

- باورمهندس ميكانيكا إنتاج.

- مهندس زراعي.

- مبيعات.

موعد ومكان الملتقى التوظيفي

يعقد الملتقى التوظيفي بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالغربية، ويمكن التسجيل من خلال هذا اللينك، لمزيد من المعلومات حول الإيفنت من خلال هذا الرابط، ويقام الملتقى التوظيفي السبت 5 نوفمبر من الساعة 10 ظهرا إلى 3 مساء.