«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف خالية 2022.. مواعيد وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف في مجالات متعددة بعدد من الشركات، في إطار توفير فرص عمل للشباب، وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن»، تفاصيل الوظائف الشاغرة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة «الشركة العربية للتطبيقات»

1- مبرمج أندرويد.

2 – مبرمج ويب.

3- مصمم واجهات.

4- معلمات رياض أطفال.

5- معلمات لغة إنجليزية.

6- معلمات نشاط.

7- معلمات علوم.

8- معلمات تربية خاصة.

9- أخصائي توظيف.

10- أخصائي شؤون عاملين.

11- محاسب.

12- مصمم جرافيك.

13- مسئول تكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن تلك الوظائف مقدمة من خلال الشركة العربية للتطبيقات وهي إحدى شركات ملتقى التوظيف بالغربية، وشركة المنار ليمتد التعليمية، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، وسيكون الملتقى بمركز شباب الجزيرة بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالغربية لشركات القطاع الخاص.

يمكن التقديم على أكثر من وظيفة بملتقى التوظيف في نفس اليوم

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون هناك مسؤول توظيف عن كل شركة مع إتاحة التقديم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة بنفس اليوم، وسيكون ملتقى التوظيف السبت 5-11-2022، خلال الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

كيفية التقديم على الوظائف

وحددت الوزارة، رابطا مخصصا للتسجيل في الملتقى، كما حددت رابطاً للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الملتقى، موضحة أن التقديم يكون مجاناً لأنه مقدم من وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب.