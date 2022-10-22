مقترح لاصطحاب الحيوانات على شواطئ الإسكندرية في الشتاء.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن وضع مقترح لفتح أبواب شواطئ الإسكندرية إلى المواطنين لاصطحاب الحيوانات الأليفة معهم خلال فصل الشتاء.

وبحسب بيان السياحة والمصايف في الإسكندرية، فإن الاقتراح جاء نتيجة ورود تعليقات ورسائل كثيرة على صفحة الإدارة تطالبهم أصحابها بالسماح باصطحاب حيواناتهم الأليفة على الشواطئ بغرض التمشية والتنزه، خلال فصل الشتاء نظرا لانخفاض نسب الإشغال، وللتنفيس عن تلك الكائنات الحية.

استفتاء على القرار

وتبع ذلك إطلاق استفتاء على صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حول الموافقة على السماح بدخول الحيوانات الاليفة «قطط، كلاب» رفقة أصحابها للتمشية على الشواطئ خلال أيام فصل الشتاء شريطة وجود رخصة للحيوان وكمامة وجه، أم الرفض.

شروط اصطحاب الحيوانات الأليفة على شواطئ الإسكندرية

وأكدت المصايف أنه في حال الموافقة، سيتم السماح وفقا للقانون الخاص بحيازة الكلاب، طبقا لمشروع أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات واقتنائها بشرط.

1- يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص.

2- يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة.

3 - يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

4 - لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.

5- يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص.

7 - يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

8 - الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.