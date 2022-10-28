حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار بنسبة 40% واعتدال في درجات الحرارة 

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية، توقعات بسقوط أمطار خفيفة وصفتها هيئة الأرصاد بأنها غير مؤثرة على حياة المواطنين العامة بنسبة 40%، في ظل اعتدال الطقس بعروس البحر الأبيض المتوسط الذي تشهده منذ 4 أيام ويستمر في الأيام المقبلة.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه متوقع سقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بنسبة من 30 إلى 40% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية، بينما تصل ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، أى أن ارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط ما بين خفيف إلى متوسط.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا السبت

ولا تقتصر حالة الطقس غدا السبت بالإسكندرية على تحسن الأوضاع من حيث الأمطار فقط بل يتبعها تحسن من حيث درجات الحرارة على الإسكندرية لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، ما يعني تحسنا نسبيا بعدما شهدت الإسكندرية انخفاضا في درجات الحرارة عن حاجز ال20 درجة مئوية.

احتفالية مع اعتدال الطقس غدا بالإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدا بالإسكندرية إعلان المحافظة تنظيم احتفالية ختام الموسم الصيفي 2022 بشاطئ المندرة المجاني، بالإضافة إلى هناك فعاليات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية على شواطئ الإسكندرية التي انطلقت أمس الخميس استغلالا لتحسن الأجواء وتوقعات هطول الأمطار الخفيفة للغاية.