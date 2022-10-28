السيطرة على حريق خلف سوق السمك الحضاري بمدينة بورفؤاد ببورسعيد«صور»

شب حريق هائل مساء اليوم الجمعة، خلف سوق السمك الحضاري بمدينة بورفؤاد ببورسعيد دون وجود إصابات بشرية أو اختناقات.

3 سيارات للسيطرة على الحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العقيد هانى المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد يفيد باندلاع حريق خلف سوق السمك الحضاري بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المحلات الموجودة بالسوق.

السيطرة على حريق في محيط سوق السمك الحضاري

كان الأهالي في محيط سوق السمك الحضاري بمدينة بورفؤاد، شاهدوا ألسنة النيران تندلع خلف السوق وجرى استدعاء سيارات الإطفاء كما حاول الأهالي إطفاء الحريق، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق والتأكد من إخماد النيران بالكامل لمنع انتشارها إلى العمارات والمحلات المحيطة بالسوق

فصل الكهرباء العمومية

كما انتقلت سيارات الإسعاف والغاز الطبيعي والكهرباء إلى مكان الواقعة، وجرى فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لمنع انتشار الحريق في المناطق المحيطة، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.