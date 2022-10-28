التغير المناخي يتسبب في عشرات الحرائق بإسبانيا: 642500 فدان خسائر

أدى ارتفاع الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة وبلوغها 30 درجة مئوية في إسبانيا إلى اشتعال عشرات من حرائق الغابات في شمال البلاد، كما أدت درجات الحرارة المرتفعة في بعض المناطق، أمس، إلى جفاف النباتات الخضراء وتحولها إلى وقود جاف، ما زاد المخاوف بشأن تغير أنماط الطقس في أوروبا، كما تم الإبلاغ عن 40 حريقا، في إقليم الباسك ومنطقتي أستورياس وكانتابريا، بحسب وكالات الطوارئ الإقليمية في إسبانيا.

شهر أكتوبر الجاري سيكون الأعلى حرارة منذ بدء التسجيل

من جهتها، تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا، أمس، بأن شهر أكتوبر الجاري سيكون الأعلى حرارة منذ بدء التسجيل لدرجات الحرارة في البلاد، موضحة أن كل يوم من الشهر، عدا أول أيامه كان أعلى حرارة من درجة الحرارة الطبيعية المشهودة في هذا الوقت من العام.

فيما رفعت هيئة الأرصاد الجوية في إقليم الباسك الإسباني أمس الخميس مستوى التحذير من خطر وقوع حرائق الغابات في الإقليم لما بين معتدل ومرتفع، حسب كل منطقة.

ووصلت درجات الحرارة خلال عدة موجات من الحر الشديد إلى أكثر من 40 درجة مئوية جنوب أوروبا خلال فصل الصيف، في إطار نموذج زيادة الحرارة على مستوى العالم، إذ يقول العلماء وخبراء المناخ إن السبب فيه على نطاق واسع يعود إلى النشاط البشري.

أسوأ عام حدثت فيه حرائق غابات في إسبانيا

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الحكومة الإسبانية إلى أن عام 2022 كان أسوأ عام حدثت فيه حرائق غابات في إسبانيا، حيث دمرت الحرائق 260 ألف هكتار أي ما يقرب من 642500 فدان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وعلى مستوى أوروبا، أتت حرائق الغابات على 775941 هكتارا خلال العام الجاري، وهي ثاني أكبر مساحة مسجلة في التاريخ، وفقا لبيانات مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي.