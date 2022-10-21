درجات الحرارة اليوم الجمعة 21-10-2022 في مصر.. العظمى بالقاهرة 28

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا يوضح درجات الحرارة اليوم الجمعة، إذ يستمر سقوط الأمطار على شمال البلاد، ومنطقة مصر الوسطى، وسوهاج وأسيوط، والبحر الأحمر، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، كما يسود طقس غائم جزئيًا على معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية حيث تسجل 25 درجة، والقاهرة الكبرى 28 درجة، ومحافظات جنوب الصعيد 32 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 35 درجة، جنوب سيناء 32 درجة، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات المساء بقيم تتراوح بين 8 و9 درجات خلال ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 22.

العاصمة الإدارية 28- 22.

6 أكتوبر 29- 21.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 22.

كفر الشيخ 27- 21.

المنصورة 28- 22.

دمياط 27- 20.

بورسعيد 26- 20.

الإسماعيلية 29- 19.

السويس 28- 22.

الزقازيق 28- 21.

شبين الكوم 28- 22.

طنطا 27- 21.

شلاتين 33- 24.

الإسكندرية 26- 19.

العلمين الجديدة 26- 20.

وادي النطرون 28- 21.

مطروح 26- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 27- 17.

العريش 27- 19.

رفح 26- 20.

الطور 28- 19.

كاترين 24- 12.

رأس سدر 31- 20.

نخل 26- 12.

طابا 29- 21.

نويبع 31- 22.

حلايب 30- 24

شرم الشيخ 33- 23

الغردقة 31- 22

مرسى علم 32- 22

الفيوم 28- 21

بني سويف 29- 20

المنيا 29- 18

أسيوط 30- 16

سوهاج 31- 18

قنا 35- 21

الأقصر 34- 20

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 32- 17

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 32- 24

رأس حدربة 31- 23.