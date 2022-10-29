تطوير 7 طرق لمواجهة الزحام المروري في القليوبية.. أبزرها الدائري ومحور الشركات

تشهد محافظة القليوبية مشروعات كبري لتوسعة ورصف الطرق للقضاء على الزحام المروري و تقليل الحوادث من أجل تأثيث شبكة طرق قوية تميز المحافظة في عصر الجمهورية الجديدة حيث تشهد المحافظ 7 مشروعات عملاقة لتطوير الطرق على رأسها «الطريق الدائري»، و«مصر الإسماعيلية الزراعي»، و5 طرق داخل المحافظة.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المشروعات الـ7 الجديدة للطرق هي الأكبر في المحافظة ويتصدرها مشروع تطوير الطريق الدائري وتوسعته ليصل 7 حارات وإنشاء كباري شمالاً وجنوبا في نطاق المحافظة، مع منع وقوف الميكروباص عليه والمواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بجانب تطوير المنطقة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية وصيانة الدورانات وتطوير مداخل طريق إسماعيلية من الطريق الدائري.

تطوير محور العصار بطول 18 كيلو بشبرا

أضاف المحافظ أن المشروع الثاني هو محور العصار الذي أنشأ بطول 18 كيلو مترًا، وتضمن تطوير 4 طرق و8 كباري، وشمل تطوير شوارع أبوبكر الصديق وابن الحكم الكابلات وترعة الإسماعيلية وجميعها في نطاق محافظة القليوبية؛ لربطها بالمحاور الرئيسية القريبة في محافظة القاهرة ومصر الجديدة وربطها بمحور تحيا مصر.

أوضح المحافظ أن مشروعات الطرق الكبرى شهدت أيضًا توسعة وتطوير طريق مصر الإسماعيلية الزراعي وبلغت نسبة التنفيذ قرابة 95% وإنشاء كباري جديدة لخدمة حركة نقل المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق «مسطرد بلبيس الإسماعيلية الزراعي»، وفق قياسات الجودة العالمية.

مشروع محور شركات البترول نقلة حضارية

وذكر المحافظ أن مشروع محور شركات البترول بشرق شبرا والخصوص يعد شريان جديد، ومن أهم المشروعات التنموية في مجال الطرق بالقليوبية لما له من مميزات في حل شفرة التكدس المروري بالمنطقة ونقلة نوعية وحضارية لمنطقة مسطرد بتكلفة تعدت الـ90 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه بجانب هذا المشروع يتم العمل في مشروع تطوير الشارع الجديد أكبر شارع رئيسي بشبرا الخيمة لربط القادم من الدائري والمحور للمتجه إلى مسطرد والمطرية وربط حي شرق شبرا بغرب شبرا، حيث جرى تطوير الشارع بالكامل وإنشاء كوبري به لتنظيم المرور للمتجه إلى طريق بنها الحر وسيجري عمل كباري مشاة بالشارع لتلافي حوادث الطرق بعد رفع كفاءته وزيادة السرعة عليه.

أضاف المحافظ انه من ضمن المشروعات الكبرى للطرق في الجمهورية الجديدة بمحافظة القليوبية مشروع ربط محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر للمساهمة في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة ونقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويبدأ المحور من منطقة مسطرد حتى بداية طريق بنها شبرا الحر بطول حوالي 4 كيلو متر وساهم في تقليل المدة للقادم من بنها الحر والدائري ومتجه لشبرا الخيمة ومسطرد في مدة زمنية 10 دقائق وجاري الاتفاق مع التموين لإقامة منطقة لوجستية ومنافذ تجارية بالمنطقة المحيطة بالطريق.

مشروع تطوير خطي 12ر و12 بنها القناطر

بالنسبة للطرق الداخلية، فأشار المحافظ إلى مشروع تطوير خطي 12ر و12 بنها القناطر التي تمت بطريقة متقدمة هي إعادة التدوير لتحسين الطريق من بنها إلى القناطر في عدة قطاعات من خلال إمكانية الترميم الذاتي التي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من التكلفة في إطار إستخدام التقنيات الحديثة بعد ان كان يطلق على الطريق طريق الموت، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من المشروع لتقليل الحوادث ورفع كفاءة الطريق بالكامل.