"الطرق والكباري" تكشف موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن استمرار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، مشيرا إلى أنّ مشروع تطوير الدائري سيعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، وإضفاء انسيابية على حركة المرور، موضحًا أن العمل جاري على قدم وساق لتحديد موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري.

موعد تشغيل الأتوبيس الترددي مطلع العام المقبل

وقال حسام الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري، سيكون مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أنه جاري ترسيم جميع محطات الأتوبيس الترددي السريع، والبالغ عددها 47 محطة، مؤكدًا أن الطريق الدائري عقب تطويره وتوسعته، سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، مع تحديد حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، عدا كوبري المنيب الذي سيكون 8 حارات في كل اتجاه.

الأتوبيس الترددي بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري

وأضاف حسام الدين، أن تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، سيكون بديلًا للميكروباص، علاوة على إلغاء جميع المواقف العشوائية على الدائري، إضافة إلى عمل مواقف منتظمة أسفل الطريق الدائري للميكروباص، موضحًا أن الأتوبيس الترددي سيمثل نقله نوعية في وسائل المواصلات بمصر، إذ يعتبر وسيلة مواصلات آمنة وعصرية وصديقة للبيئة.

وأكد أن الأتوبيس الترددي السريع وسيلة مواصلات متميزة، ستقدم خدمات متطورة لجميع الركاب، لافتًا إلى أن جميع المخالفات التي ستقع على الطريق الدائري من أي سائق سترصدها الكاميرات، وترسل رسالة فورية للسائق المخالف على هاتفه المحمول برقم المخالفة وتكلفتها.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ جميع المشروعات العملاقة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، «لن يتم السماح للميكروباص السير على الطريق الدائري بعد تشغيل الأتوبيس الترددي رسميًا».