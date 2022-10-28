محافظ القليوبية يحيل جميع مسئولي النظافة بالخصوص للتحقيق لتقاعسهم عن العمل

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة، إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة بمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي لكافة المناطق وعدم إعاقة حركة المرور والمارة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

المرور على عدد من المحاور الهامة والحيوية

حيث جرى المرور على عدد من المحاور الهامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومنها محور الخصوص بالكامل بنطاق الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، وشارع ترعة الإسماعيلية بنطاق الخصوص، وطريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وشارع الكابلات.

رفع كافة تجمعات القمامة أعلى الدائرى بالخصوص

ووجه محافظ القليوبية، تعليمات هامة إلى نائب رئيس مدينة الخصوص برفع كافة تجمعات القمامة أعلى الطريق الدائري وضرورة وضع حاويات أمام المنازل لعدم إلقائهم بالقمامة على الطريق، وتنظيف الجزيرة الفاصلة بين طلعة الدائري اتجاه الخصوص ونزلة الخصوص اتجاه الدائري، والاهتمام بالإشراف ومتابعة عمال النظافة وتوجيههم باستمرار لتحسين النظافة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المدينة ككل.

وخلال الجولة أصدر محافظ القليوبية، قرارًا بتحويل جميع مسؤولي النظافة بمدينة الخصوص للتحقيق الفوري لتقاعسهم عن العمل، محذرًا بعدم التهاون بمحاسبة المقصرين في عملهم على مستوى المحافظة.

رفع تراكمات البناء للحفاظ على المظهر العام

كما كلَّف رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي شرق شبرا الخيمة بالإشراف على تسوية المنطقة الجانبية لمحور الخصوص بنطاق حي شرق خلف شركات البترول ورفع كافة تراكمات البناء أو القمامة بتلك المنطقة، علاوة على تسوية المنطقة الجانبية لشارع الكابلات بحي شرق شبرا الخيمة، مع ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات بمدينة شبرا الخيمة وأحيائها لعدم إعاقة حركة المرور والمُشاة وللحفاظ على المظهر العام، واستمرار المتابعة الدائمة لجميع المحاور المرورية وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية.