وكيل «شباب بكفر الشيخ» يسلم كأس دوري القوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجا

سلّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كأس دوري خماسيات كرة القدم، للقرى الأكثر احتياجا، وحصل فريق الشرقية على المركز الأول، وفريق بورسعيد على المركز الثاني.

فريق السويس يحصل على كأس منافسات تنس الطاولة

كما حصل فريق السويس على كأس منافسات تنس الطاولة على المركز الأول، وفريق الشرقية في تنس الطاولة على المركز الثاني، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشهد وكيل وزارة الشباب والرياضة، حفل الختام الذي بدأ بالسلام الجمهورى، تلاه طابور العرض، وقراءة القرآن الكريم، كما قدم فريق مركز شباب بلطيم، عروض الكاراتيه، وذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، محمد حسين، وإبراهيم زكريا، من الإدارة العامة للتنمية الرياضية بالوزارة.

تسليم كأس الختام لكابتن فريق الشرقية

وقام وكيل الوزارة، بتسليم كأس الختام لكابتن فريق الشرقية، حيث أُقيم الحفل وسط أجواء رائعة قام بإعداده وتنظيمه فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، الذى حرص على توفير كل سُبل الراحة للفرق المشاركة، وتذليل أى عقبات طوال فترة إقامتهم بالمعسكر.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته باستقبال المعسكر للفرق الرياضية المشاركة من المحافظات الستة عشر، مرحباً بضيوف محافظة كفر الشيخ، متمنياً عودتهم مرات عديدة فى لقاءات رياضية ناجحة.

مشاركة 16 محافظة بمعسكر الشباب ببلطيم

شارك بالمشروع القومي للقوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة «حياة كريمة» مشاركة 16 محافظة بمعسكر الشباب ببلطيم وهم محافظات «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، الغربية، السويس، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية»، ويمثل كل محافظة 7 لاعبين ومشرف، والمرحلة السنية للمشاركين من 18 حتى 25 عاماً، وتُقام الفعاليات بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.