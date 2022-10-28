أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. مائل للبرودة وشبورة

يسعى المواطنون إلى معرفة أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطفالهم أثناء الذهاب إلى المدرسة، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد المحافظات تباينا في حالة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأعلنت «الأرصاد» أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات التي جاء كالآتي «البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية»، بنسبة سقوط أمطار 30% مع طقس غائم جزئي وشبورة مائية.

طقس غائم جزئيا في المحافظات

فيما تتعرض القاهرة الكبرى إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا على أن يكون غائم جزئيا طول النهار مع سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، وتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية.

فيما تتعرض محافظات «مطروح، السلوم، العلمين، رفح، دمياط، ووسط سيناء»، إلى سقوط أمطار نسبة 40%، مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا، فيما يشهد طقس جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر طقس غائم جزئيا مع انعدام فرص سقوط الأمطار.