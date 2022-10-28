الأرصاد تكشف حالة الطقس في مدن القناة خلال 24 ساعة: أمطار

جاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس مدن القناة خلال الـ24 ساعة المقبلة تتضمن تعرض مدن القناة الـ3 السويس والإسماعيلية وبور سعيد، والطرق المؤدية إليها إلى شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح.

الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس السبت ، مائلا للحرارة نهاراً على مدن القناة، ولطيف ليلاً وتصل الحرارة خلال ساعات الليل إلى 19:20 درجة مئوية

توقعات سقوط أمطار وغيوم

وتوقعت الأرصاد الجوية وجود غيوم في السويس مع فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40%.

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط والأحمر، توقعت الأرصاد ارتفاع الموج بين متر إلى مترين إلاربع في البحر المتوسط، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة.