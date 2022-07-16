طقس السويس السبت.. ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح

شهدت محافظة السويس اليوم السبت طقس مشمس، منذ ساعات الصباح الأولى، وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح المتوسطة، المستمرة منذ مساء الجمعة، حيث شهدت السويس، ليلة ظهرت فيها سحب متقطعة بسماء المدينة.

انتظام حركة الأسواق والتنقل الداخلى وخارج المحافظة

شهدت محافظة السويس سهولة وانتظام في الحركة والتنقل منذ صباح اليوم السبت، وشهدت الأسواق حركتها العادية في نقل البضائع من سوق الجملة بمنطقة المثلث، كما شهدت انتظام ذهاب الطلاب لأداء الامتحانات منذ الصباح الباكر، بسهولة فى التنقل والسير بين أحياء المحافظة المختلفة، وكذلك حركة السفر بين السويس والمحافظات المجاورة فيما تستمر محافظة السويس فى رفع درجة الإستعداد، خاصة فى قطاع الصحة، لإستقبال أى حالات ناتجة عن شدة الحرارة وتحسباً لأى تغيرات فى الطقس.

تحذيرات الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس

وحذرت الهية العامة للأرصاد, فى بيان لها، من استمرار موجة الإرتفاع فى درجات، وجاءات السويس من تلك المناطق المتوقع أن تشهد استمراراً الحرارة المرتفعة، لتصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار هى 35 درجة مئوية، كما حذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والذى يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة.

قراءات الطقس اليوم السبت فى السويس

سجلت أجهزة الرصد، القراءات الخاصة بطقس السويس صباح اليوم كالتالي:

نسبة الرطوبة 49%

الحرارة 29 درجة مئوية

سرعة الرياح 14كم /ساعة