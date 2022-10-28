مدير متحف «محمود خليل» تكشف تفاصيل مراحل تطويره وأغلى عمل فني يحتويه

أجرى برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، جولة من داخل متحف «محمود خليل»، الفائز بجائزة أفضل مشروع ترميم في العالم.

مقتنيات المتحف أصلية ليس لها مثيل

قالت الدكتورة نسرين أباظة، مدير متحف «محمود خليل»، إن القيمة الفنية للمتحف ترجع بأن مقتيات المتحف لفنانين عالميين، والمقتنيات الموجودة أصلية وليست نسخ، متابعة: «الفنان هو اللي عمل منها عدة نسخ، وقيمتها الفنية بأنها أصلية وأورجينال، ويوجد مقتنيات لا مثيل لها حول العالم».

وعن أغلى عمل فني في المتحف أوضحت «أباظة»، أنه توجد لوحة للفنان الفرنسي «كلودمونيه»، وهو رائد من رواد المدرسة التأثيرية، وتميز بتطويره للمدارس الفنية الكلاسيكية أو الرومانسية والاتجاه لأسلوب أو نظام جديد للمدارس وهي التأثيرية أو الانطباعية.

مراحل عملية التطوير

وأشارت إلى أن عملية تطوير متحف محمود خليل بدأت في 2014، بعد غلقه دام 10 سنوات، وجرى تطوير المتحف على أحدث النظم العالمية للمتاحف الفنية في العالم، ويُعد المتحف الوحيد في مصر الذي تتبع فيه النظم الأمنية من خلال تأمين الحريق وكاميرات المراقبة وكشافات الإضاءة ونظام التعليق للوحات والأعمال الفنية الذي يختلف عن الشكل التقليدي عن باقي المتاحف.