حبس 4 تجار مخدرات في الإسماعيلية 4 أيام.. سقطوا ببانجو وهيدرو

قررت جهات التحقيق في الإسماعيلية، حبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة البانجو والحشيش والهيدرو في مراكز مختلفة بنطاق المحافظة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمين، وواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمواد المضبوطة.

ضبط ربع طن بانجو بحوزة شخصين

أصدرت جهات التحقيق، أيضا، قرارا بحبس شخصين آخرين، نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، في ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات.

ورصد ضباط مكافحة المخدرات، المتهمين وتمكنوا من ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما ربع طن من نبات البانجو المخدر، و25 كيلو من مخدر الهيدرو، و20 طربة لمخدر الحشيش.

حبس شخصين بهيدرو وهيروين

وأمرت جهات التحقيق، أيضا، بفي حبس شخصين، نجح ضباط مكافحة المخدرات، في ضبط أحدهما أثناء تواجده بالقرب من محل سكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الهيدرو، قبل توزيعه على صغار التجار.

وتم حبس آخر، ضبطه رجال مكافحة المخدرات، حال استقلاله سيارة بالقرب من محل سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 10 كيلو من نبات البانجو، وكمية من مخدري الهيدرو والهيروين.