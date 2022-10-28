تجديد حبس تاجري مخدرات 15 يوما في الإسماعيلية

جددت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين 15 يومًا لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بعد القبض عليهما وبحوزتهما كميات كبيرة من الشابو.

وكانت جهات التحقيق، قد واجهت المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط المباحث الجنائية ممن نجحوا في ضبطهما، واعترفا بجريمتهما بقصد الاتجار.

المتهمين من أخطر العناصر الإجرامية

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية، يفيد تأكيد التحريات، باتجار شخصين لأحدهما معلومات جنائية، في المواد المخدرة خاصة مخدر الشابو.

ونجحت مأمورية مكبرة لمباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي ومشاركة النقيب زياد إسماعيل معاون مباحث قسم أول، في مداهمة المنزل في منطقة الإرسال، 3 كيلو من مخدر الشابو.

وألقت الحملة القبض على كل من «محمود.م» وشهرته «صدام» و«رامي.إ» في الثلاثينيات من العمر، وبحوزتهما 3 كيلو من مخدر الشابو وكمية من مخدر الهيدرو وسلاح أبيض.

المتهم الأول مطلوب في 18 قضية

وأشارت تحريات النقباء احمد البيومي وأحمد يحي ومهند فرغل معاونو مباحث قسم أول الإسماعيلية، إلى أن المتهم الأول سبق اتهامه في 18 قضية ما بين مخدرات وبلطجة وفرض نفوذ وسيطرة ومن العناصر الخطرة في المحافظة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها المقدم.