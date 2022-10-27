تساقط أمطار شديدة على الإسماعيلية لليوم الثالث.. وتحذيرات من السرعة الزائدة

شهدت الأجزاء الشمالية من محافظة الإسماعيلية، تساقط أمطار شديدة، رغم تحسن حالة الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم وانخفاض حدة السحب الرعدية والغيوم.

وتساقطت الأمطار بشكل شديد، ظهر اليوم، على مدينة الإسماعيلية ومراكز القنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز أبوصوير وفايد، فيما انخفضت حدة الأمطار نسبيًا على مركزي التل الكبير والقصاصين، وانتشرت سيارات رفع المياه في الشوارع والميادين الرئيسية وأماكن تجمع مياه الأمطار؛ لرفعها في أسرع وقت لعدم تأثر الطرق بتجمعات المياه، وناشدت المحافظة المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في أثناء سقوط الأمطار، وسير السائقين بسرعات منخفضة لعدم وقوع حوادث.

سيولة على الطرق وانتشار الإسعاف

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم دون تأثر بالشبورة وتجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق؛ لرفع كميات كبيرة منها على مدار ساعات الليل.

وانتشرت سيارات الإسعاف على طرق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية - الزقازيق.