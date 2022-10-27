طقس الإسماعيلية اليوم.. استقرار ملحوظ في الأجواء وطوارئ لا تتوقف

استقرت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الخميس، استقرارا في الأحوال الجوية بشكل كبير، عما شهدته المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية، من هطول أمطار كثيفة علي المدينة والمراكز المختلفة، تسببت في اختناقات مرورية على بعض الطرق، في مقدمتها طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وشهدت طرق الإسماعيلية، شبورة خفيفة، في الساعات الأولي من صباح اليوم، دون تأثر الحركة المرورية أو إغلاق أي من الطرق السريعة والصحراوية، مع انتشار الخدمات الأمنية والإسعاف على الطرق.

طقس مشمس في الإسماعيلية

غلب على مدن الإسماعيلية طقس مشمس صباح اليوم، حيث ظهرت الشمس بشكل واضح، مع اختفاء أكثر من 70% من السحب والغيوم، التي انتشرت في سماء المحافظة بالكامل على مدار يومين متواصلين.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن منطقة قناة السويس من المناطق التي تستقر فيها الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مع استمرار الأمطار على المنطقة الجنوبية منها وجنوب سيناء.

استمرار الطوارئ بالمحافظة

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، باستمرار رفع حالة الطوارئ لليوم الثالث على التوالي، إلى الدرجة القصوى، واستمرار انتشار السيارات في الميادين الرئيسية، وأماكن تجمع مياه الأمطار، للحفاظ على السيولة المرورية.