ضبط متهمين بحوزتهم مخدرات تقدر بـ1.5 مليون جنيه في الإسماعيلية

تمكنت حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية من استهداف عدة عناصر إجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 1.5 مليون جنيه، بعد أن تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى، ضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام - عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمولة - ميزان حساس).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بالقرب من محل سكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بالقرب من محل سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بالقرب من محل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الهيروين" - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,500,000 تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.