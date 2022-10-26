استشهاد أمين شرطة خلال إطفاء حريق سموحة في الإسكندرية  

استشهد «عيد. ع . ي»، 45 سنة، أمين شرطة، خلال تأدية واجبه ضمن عمليات إطفاء حريق سموحة الذي اندلع أمس في مخازن للأدوات الكهربائية، بشارع توت عنخ أمون بمنطقة سموحة، شرقي الإسكندرية.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بالإسكندرية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدى جابر ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق بعد أكثر من 7 ساعات.

استشهاد أحد أفراد الحماية المدنية

وأسفر حريق سموحة عن استشهاد أمين الشرطة أحد أفراد نقطة الحضرة ومن أبناء شبراخيت في البحيرة، خلال تأدية عمله في إطفاء الحريق، بينما تمثلت إصابات حريق سموحة في 5 ضباط و3 أفراد من قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، بالإضافة إلى إصابة 5 مواطنين، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.

تفاصيل حريق سموحة

وتسببت نيران مخازن الكهرباء في الانتقال إلى عدد من المحلات المجاورة والطابق الأول من العقار المتواجد به المخزن، وتم قطع المرافق ووضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين أثناء عملية الإطفاء.