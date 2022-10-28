الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي.. نقلت إلى أحد المستشفيات بالقاهرة

قالت مصادر مقربة من الفنانة تيسير فهمي، إن الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي لا تزال مستقرة، بعد نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد في القاهرة، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

الحالة الصحية لـ تيسير فهمي جيدة بعد نقلها للمستشفى

وأوضحت المصادر، أنّ الفنانة تيسير فهمي نُقلت إلى المستشفى بعد أن شعرت بالتعب المفاجئ، نتيجة الإرهاق وتغير حالة الطقس، مشيرة إلى أنّ شقيقة الفنانة تيسير فهمي، وعددا من المقربين منها موجودون معها في المستشفى.

كانت الفنانة تيسير فهمي، كشفت عن وجودها داخل المستشفى، في منشور نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، وناشدت متابعيها الدعاء لها.

الحالة الصحية لـ تيسير فهمي كشفتها شقيقتها

وتفاعل مع التغريدة التي دونتها تيسير فهمي، عدد كبير من متابعيها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني أبرزهم الفنان محمد رياض، وأحمد صادق، وشريف إدريس، معبرين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لها.

يذكر أنّ الفنانة تيسير فهمي كانت قد عانت، خلال الفترة الماضية من فيروس كورونا، والذي بسببه ظلت في منزلها لعدة أيام دون الخروج منه إلى أن تحوّلت المسحة التي أجرتها إلى سلبية.