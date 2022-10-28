نقل الفنانة تيسير فهمي إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية

تعرضت الفنانة تيسير فهمي لأزمة صحية استدعت نقلها إلى إحدى المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، حسبما نشرت عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واكتفت بتدوينة «ادعوا لي» دون الإشارة لأي تفاصيل تتعلق بطبيعة الأزمة التي تمر بها.

وكشفت تيسير فهمي، عن وجودها داخل المستشفى، في منشور نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، وناشدت متابعيها بضرورة الدعاء لها.

نجوم الفن يدعون لها بالشفاء

وتفاعل مع منشورها عدد كبير من متابعيها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني أبرزهم الفنان محمد رياض، وأحمد صادق، وشريف إدريس، معبرين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لها.

أصيبت بكورونا منذ عدة أشهر

كانت تيسير فهمي، أصيبت في شهر فبراير الماضي، بفيروس كورونا، وعانت من بعض التداعيات منها ضيق التنفس والكحة والصداع الشديد.