حالة الطقس اليوم في المحافظات.. سقوط أمطار على بعض المناطق

يسعى المواطنون إلى معرفة حالة الطقس اليوم في المحافظات، بعد تعرض البلاد لحالة من الطقس السيء خلال الأيام الماضية مع سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق ونشاط لحركة الرياح.

يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، كما رفعت المحافظات درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع مياه الأمطار.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأعلنت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم في المحافظات، حيث أشار البيان إلى تعرض محافظات الوجه البحري إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% مع طقس غائم جزئيا.

فيما انعدمت فرص سقوط الأمطار اليوم على عدة محافظات وهي: «جنوب سيناء، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، والبحر الأحمر» حيث تتعرض هذه المناطق لطقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية.

فيما يسود باقي المحافظات «السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية» طقس غائم جزئيًا مع وجود فرص سقوط الأمطار تترواح نسبته ما بين «40: 30%» مع تكون الشبورة المائية أيضا.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وعن درجات الحرارة اليوم في المحافظات ارتفعت في محافظات الصعيد عن باقي المحافظات، حيث سجلت أعلى درجة حرارة للعظمي بمحافظة الأقصر32 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة للعظمي في «كاترين» حيث سجلت 22 درجة مئوية.

وشهدت المحافظات على مدار الأسبوع الماضي سقوط أمطار رعدية إلي متوسطة مع رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع مياه الأمطار.