تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات.. أمطار ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات، بالتزامن مع تعرض البلاد لموجة من الطقس البارد إثر انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات

وكشفت توقعات «الأرصاد»، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات، موضحة تكوّن الشبورة المائية مع طقس غائم جزئيا ومائل للبرودة مع نشاط لحركة الرياح بمحافظة القاهرة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وعن حالة طقس اليوم في جميع محافظات الوجه البحري «البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، دمياط، الإسكندرية، الدقهلية»، تشهد تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 2%.

طقس اليوم في محافظتي مطروح وبورسعيد

فيما يشهد طقس محافظتي مطروح وبورسعيد تكون الشبورة المائية مع فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، على أن يكون الطقس لطيف إلى مائل للبرودة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يسود طقس حار وغائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح، ويكون طقس شمال وجنوب الصعيد حار إلى لطيف، مع انعدام فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم.

سقوط أمطار في عدة محافظات

وكانت عدة محافظات تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع وجود رعد وبرق، وذلك لتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر الذي أدى إلى تكون السحب الكثيفة وسقوط الأمطار.