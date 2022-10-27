حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.. أمطار خفيفة وتحذيرات من الشبورة

تشهد حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، تحسن في الأحوال الجوية، وسط تراكم بعض الغيوم التي يمكن أن يصاحبها تساقط أمطار خفيفة على عدة مناطق متفرقة، بسبب زيادة نسبة الرطوبة، كما أنّ الفرصة تكون مهيأة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، بينما تظل الأجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد، ولطيفة في أول الليل، ومائلة للبرودة في آخره.

يأتي ذلك بعدما شهدت عدة محافظات، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار الأيام القليلة الماضية، صاحبها دوي رعد وبرق في كثير من المناطق، بسبب امتداد منخفض البحر الأحمر الذي دفع كميات كبيرة من الرطوبة، فساهمت في تكون السحب وتساقط الأمطار بهذا الشكل.

حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها عن حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، من ظهور شبورة مائية على القاهرة الكبرى، والطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، والتي تقلل من مستوى الرؤية الأفقية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أشارت خبراء الأرصاد، إلى أنّ عدة مناطق ستشهد سقوط أمطار خفيفة اليوم، موضحةً أنّ أماكن سقوط الأمطار، اليوم الخميس، على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، موضحةً أنّ تلك الأمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، خصوصا في مناطق القاهرة الكبرى.

أماكن ظهور الشبورة اليوم

وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ الشبورة المائية ستتكون اليوم على عدة مناطق، خاصة شرقي البلاد، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، لا سيما في محافظة القاهرة.

آخر أخبار الطقس

وحول حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، فإنّه يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على كافة السواحل الشمالية، حاراً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، موضحةً أنّ الطرق ستشهد شبورة مائية من الثالثة إلى السادسة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

أضاف بيان هيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوثت 30% تقريبا، على مناطق السواحل الشمالية والبحر الأحمر على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.