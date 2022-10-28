شهد رمزي تدعو لشقيقها صلاح في أزمته الصحية: يا رب ما تخليه يبعد عني

دعت المنتجة شهد رمزي لشقيقها صلاح رمزي، والذي ما زال حتى الآن يتواجد في العناية المركزة في غيبوبة.

ونشرت شهد رمزي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة لها، وعلقت عليها قائلة: لكل واحد حزين، أنا منهم، الصورة دي نفسها كلها حزن وعين تعبت ومستغربة كل حاجة حواليها، انت سبب حزنك، قلبك اللي بيوجعك، في أي موقف كبير أو صغير، سرعة غصبك، حساس جدا، الناس دي أكتر ناس بتعاني في الدنيا لأنها مش عايزاك تبقي كدا، وأخويا صلاح كان من أجمل الناس اللي في الوجود والنبي يا رب ما تخليه يبعد عني».

خضوع صلاح رمزي لعملية جراحية

وأعلن الفنان شريف رمزي منتصف أكتوبر الحالي، خضوع شقيقه لعملية جراحية، حيث نشر صورة لشقيقه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وعلق عليها قائلا: «صلاح أخويا هيعمل عملية كبيرة بكرة، إن شاء الله، أرجو الدعاء من الجميع».