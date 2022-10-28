شكري يصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الجمعة، إلى الجزائر، للمشاركة غدا، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة 31، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

جلسة عمل مغلقة لوزراء الخارجية العرب

ومن المقرر أن يسلم وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، التي تولت بلاده رئاسة القمة 30 في عام 2019، رئاسة هذا الاجتماع التحضيري، إلى نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، التي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لـ «القمة العربية 31».

وسيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة، لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.