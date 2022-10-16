سامح شكري: النمو السكاني من أهم تحديات تأمين احتياجات المياه

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أسبوع القاهرة للمياه في دورته الخامسة ينعقد هذا العام تحت شعار «المياه في قلب عمل المناخ»، في توقيت ذي أهمية خاصة، إذ يأتي ضمن سلسلة من التحركات الرئيسة على مسار حدثين محوريين على أجندة المياه وتغير المناخ دوليا، مؤكدا أن النمو السكاني من أهم تحديات تأمين احتياجات المياه.

استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وأضاف شكري، في كلمته، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «المسار الأول هو الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ خلال أقل من شهر، الذي أشرف بأن أكون الرئيس المعين له».

المياه مصدر الحياة على الأرض

وتابع: «الثاني هو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في مارس 2023، وهو الحدث الذي يأتي بعد 46 عاما منذ آخر مؤتمر للأمم المتحدة على المياه»، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات متنامية اتصالا بتأمين احتياجاته من المياه مصدر الحياة على الأرض.

وأشار إلى أن أبرز تلك التحديات يتمثل في النمو السكاني والتغيرات المناخية، فضلا عن وجود استمرار أنشطة بشرية تخالف مبادئ القانون الدولي وقواعد التعاون فيما يخص الموارد المائية المشتركة بما يستنزف موارد المياه على نحو غير مستدام.