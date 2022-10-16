سامح شكري: مصر في مقدمة دول الندرة المائية الأكثر تأثرا بتحديات المياه

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر في مقدمة دول الندرة المائية الأكثر تأثرا بتحديات المياه، لا سيما مع كونها من الدول الأكثر جفافا في العالم، إذ كرست جهودها الوطنية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه وذلك عبر رؤية مصر 2030.

شكري: مصر سعت إلى تعزيز أجندة المياه الدولية

وأضاف شكري في كلمته، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «على التوازي مع ذلك، سعت مصر إلى تعزيز أجندة المياه الدولية إيمانا منها بأهمية تضافر الجهد الإنساني للتعامل مع تحديات المياه، في هذا الإطار كانت مصر في طليعة الدول الفاعلة على مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، حيث حرصت على العمل في نيويورك وجنيف بالتنسيق اللصيق مع منسقي المؤتمر هولندا وطاجكستان».

تدشين حوار جنيف للمياه بغرض التنسيق على مستوى المنظومة الأممية

وتابع: «وكذا الدول الشقيقة والصديقة بغرض تقديم مبادرات ملموسة كان أبرزها البيان العابر للأقاليم حول المياه الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانضمت له 168 دولة، وبيان الحق في المياه الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي انضمت له 70 دولة ومبادرة استحداث منصب مبعوث الأمم المتحدة التي انضمت له 141 دولة».

وواصل: «فضلا عما تقدم، تم التمكن من تدشين حوار جنيف للمياه بغرض التنسيق على مستوى المنظومة الأممية، كما تم إطلاق تحالف المياه والمناخ لتبادل البيانات».