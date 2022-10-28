إصابة شخص إثر اصطدام سيارته في عمود إنارة بالدقي

أصيب أحد الأشخاص بعد اصطدام سيارته في أحد أعمدة الإنارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، وتم التحفظ على قائد السيارة وإخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ إلى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بشارع سليمان أباظة، وعقب انتقال رجال الشرطة برئاسة اللواء علاء فتحي، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى مكان الواقعة، وبعمل الفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 35 عاما، صاحب مصنع حديد، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بأحد أعمدة الإنارة ولوحة إعلانات وأشجار النخيل بالجزيرة الوسطى.

التحفظ على قائد السيارة

وتسبب الحادث في إصابة قائد السيارة وحدوث التلفيات بالسيارة وعمود الإنارة وأشجار النخيل، وقام رجال الشرطة بالتحفظ على السياره وقائدها، وتبين أنه في حالة سُكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر

وقال حسام همام، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون المرور الجديد حدد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر، وذلك وفقًا لنص المادة 76 والتى تنص على أن «يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة».