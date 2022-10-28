الجسمي: أنا مصري إماراتي.. و«أم الدنيا» حتة من قلبي

أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن سعادته بالغناء في مصر، خلال حفله الغنائي بمنطقة الأهرامات في الجيزة، مساء اليوم الجمعة، في ختام الاحتفالات بمرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات.

حسين الجمسي: أنا مصري إماراتي

وقال حسين الجسمي، خلال الحفل: «مصر حتة من قلبي، واليوم بنحتفل بمرور 50 سنة أخوة ومحبة بين البلدين، وقلب وروح واحد، وإن شاء الله دائما، وأنا كمصري إماراتي بقولكوا نورتوا مصر».

وحرص الجسمي، على بدء الحفل بأغنية «بشرة خير»، التي يذكر فيها كل محافظات مصر، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغنية.

حسين الجسمي يغني «بحبك وحشتيني»

واصل حسين الجسمي، الحفل بتقديم أغنيته «بحبك وحشتيني»، وبعدها قدم «حته من قلبي»، إذ أكد قبل غنائها أن مصر أم الدنيا «حتة» من قلبه.

ويحيي الفقرة الثانية من الحفل، الهضبة عمرو دياب، ومن المقرر أن يقدم باقة من أشهر اغانية القديمة والحديثة.