احتفالات في المنصورة بفوز الأهلي بكأس السوبر المصري: هتافات ورفع الأعلام

احتفل مشجعو النادي الأهلي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، الليلة، بفوز فريق النادي الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل لاشيء فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وشهد النادي الاجتماعي بمركز شباب المنصورة، وكذلك ساحات نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة تجمع العشرات الذين شاهدوا المباراة أمام الشاشات العملاقة، وعقب المباراة احتفلوا على طريقتهم بالأهازيج والألعاب النارية، مرددين الهتافات للنادي الأهلي وعبروا عن فرحتهم بفوز الفريق الذي يشجعونه.

احتفالات جمهور الأهلي

وخرج عدد من الجماهير بسياراتهم فى الشوارع الرئيسية بالمنصورة رافعين الأعلام ومطلقي آلات التنبيه بسياراتهم احتفالا بالفوز.

فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري

وتمكن لاعبو النادي الأهلي من حسم قمة السوبر على حساب الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، وسجل أهداف النادي الأهلي في مباراة اليوم «برونو سافيو » في الدقيقة 38 من عمر المباراة، وختم الأهداف اللاعب «كريم فؤاد» في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ليحقق «كولر» الذي تولى تدريب الأهلي رسميًا في سبتمبر الماضي أول ألقابه مع الفريق بالفوز السوبر المصري.