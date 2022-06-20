أحمد سعد: »كنت مجهز أغنية فوز الأهلي على الزمالك.. واللي حصل مفاجأة»

قال الفنان أحمد سعد، إنه كان قد أعد أغنية للنادي الأهلي حال فوزه في مباراة القمة على الزمالك، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، وذلك لحساب منافسات الجولة الـ20 من مؤجلات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

أداء الأهلي مش أحسن من الزمالك

وأضاف أحمد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية: «وأنا جاي في الطريق بحضر الأغنية اللي أنا هقولها لما الأهلي يكسب، ولحنتها وخلصتها ومكنش عندي شك في الموضوع ده».

وأبدى أحمد سعد إعجابه بأداء فريقي الأهلي والزمالك في المباراة، قائلا إن المباراة كانت متكافئة، «الواحد بيتبسط لما الماتشات بتكون حلوة، والمفاجأة الوحيدة اللي حصلت إن الأهلي اتعادل».

وعن أداء لاعبي الأهلي: «ملعبوش أحسن من الزمالك، ملعبوش أحسن حاجة بس هو في الآخر ماتش كورة».

مراتي هي الترمومتر بتاعي

وعن نجاحات أعماله الفنية مؤخرا، قال: «لما الواحد بيشتغل وبيلاقي نجاحات بيعرف أد إيه كان كسول، لما كان الواحد كسول كان عنده مبررات، ويقول الدنيا مش بتديني وعندي مشاكل والناس قصداني، الشماعات ملت الدنيا عندي، بس لما الواحد اشتغل فعلا وركز بجد، وعرفت دايما إن الواحد لازم يشوف إيه اللي غلطان فيه».

وعلق على فيديو أغنية «صدقيني» والذي نشره على موقع التيك توك، قائلا: «الناس افتكروني في الأول بعمل إشارات للصم والبكم، وبعدين الناس طلعوا عليها كوميكس بتضحكنني جدا».

وتابع: «فيه حاجات أنا مقصدتهاش، وغالبا مفيش حاجة بتطلع تريند بتكون قاصدها، الحاجة الحلوة الناس بتدور عليها، ومراتي هي الترمومتر بتاعي وبتشوف كل حاجة أنا بعملها ومش بتعدي الهواء بالنسبة ليا، فعملت فيديو صدقيني في التيك توك من وراها».