وجبة مجانية من مطعم لصاحب التوقع الصحيح بمباراة السوبر: طلع أهلاوي

«شجع وكُل ببلاش»، شعار رفعه محمد عماد الجندي، صاحب الـ20 عاماً، صاحب مطعم بكفر الشيخ، قبل مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي السوبر المصري، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة.

«توقع نتيجه كأس السوبر الأهلي vs الزمالك، واكسب معانا ساندوتش شاورما صاروخ وطبق ريزو زنجر»، مسابقة أطلقها «الجندي»، عبر الصفحة الخاصة بالمطعم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليفوز بها عبده أشرف، طالب بكلية الحقوق.

سابقة للفوز بساندويتش شاورما وريزو زنجر

يحكي «الجندي» عن دافعه لإطلاق المسابقة: «بشجع الأهلي لكن أطلقت المسابقة للجميع دون استثناء لحد، وفي ناس توقعت صح ومنهم مشجعين لنادي الزمالك، وعملت قرعة، وصاحب النصيب أخد ساندوتش شاورما صاروخ وطبق ريزو زنجر مجاني».

عِدة شروط وضعها للفوز في المسابقة، منها كتابة تعليق على منشور المسابقة على الفيسبوك، وعمل مشاركة له: «في ناس كتير شاركت والقرعة اتعلمت واللي فاز واحد اسمه عبده أشرف، طالب بكلية الحقوق، وطلع أهلاوي، وحتي لو كان طلع زملكاوي كان هياخد العرض برضه لأن كلنا واحد وكلنا أخوات، وأهم حاجة بالنسبة لي إن الأهلي فاز الحمد لله».

وأوضح «الجندي» أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بعمل مسابقات لتقديم وجبات طعام مجانية للمشجعين لتشجيع الجميع علي الرياضة: «ناوي أعمل مسابقات دايمًا في أوقات الماتشات المهمة عشان أشجع الناس علي الاهتمام بالرياضة، وعشان الناس تكسب وأقدم لهم هدية مني ليهم».