سعر الأرز الشعير اليوم في كفر الشيخ: الطن بـ9 آلاف جنيه

سجل سعر الأرز الشعير اليوم، الجمعة، 9400 ألف جنيه للطن عريض الحبة في أول تراجع منذ بداية موسم الحصاد في ديسمبر، بعدما وصل 11 ألفًا و300 جنيه في كفر الشيخ، التي تنتج نحو مليون و200 ألف طن أرز شعير لموسم الحصاد 2022.

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأضاف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة سجل 9400 ألف جنيه للطن عريض الحبة، مشيرًا إلى أن محصول الشعير من المحاصيل المهمة لدى المواطنين وعلى مائدة الأسر المصرية.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة الجمعة

وأوضح «الرفاعي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة سجل اليوم الجمعة 9 آلاف جنيه، وهو أرز جيد للغاية بتراجع 400 جنيه الأرز الشعير عريض الحبة.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة في 9 محافظات بلغت نحو مليون و250 ألف فدان أرز شعير، ويعد من المحاصيل التي تزرع في فصل الصيف وينتج الفدان الواحد نحو 4 أطنان أرز شعير.