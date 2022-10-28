عمرو دياب يبدأ حفله في سفح الأهرامات على نغمات «يا أنا يا لا»

بدأ منذ قليل، الهضبة عمرو دياب حفله بسفح الأهرامات، احتفالا بمرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات، حيث صعد دياب على أنغام «يا أنا يا لا» والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالتصفيق والغناء.

انتهاء فقرة حسين الجسمي

وانتهى منذ قليل حسين الجسمي، من فقرته الغنائية الناجحة والتي أعرب فيها عن سعادته وحبه لمصر قائلا: «مصر حتة من قلبي، واليوم بنحتفل بمرور 50 سنة أخوة ومحبة بين البلدين، وقلب وروح واحد، وإن شاء الله دائما، وأنا كمصري إماراتي بقولكوا نورتوا مصر».

كما حرص الجسمي، على بدء الحفل بأغنية «بشرة خير»، التي يذكر فيها كل محافظات مصر، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغنية.

أحدث أعمال عمرو دياب

ومن ناحية أخرى، طرح عمرو دياب مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان «من 6 لـ 9»، عبر تطبيق «أنغامي» للموسيقى، وتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع وسام عبدالمنعم.