نادر حمدي: عمرو دياب مجتهد بالشغل وبيعمل للأغنية الواحدة 15 شكل توزيعي

قال الفنان نادر حمدي إنه قرر توزيع الأغاني بعيدا عن فرقة «واما» منذ بداية تأسيس الفرقة، وتحديدا بعد أغنية «يا ليل»، متابعا: «بعد الأغنية دي الناس بدأت تسمع عني فاشتغلت وعملت لمحمد عدوية (الطيب أحسن) وكذا حاجة، ومع شيرين عبدالوهاب (صبري قليل، وبتوحشني)، وبعض الأغنيات الخليجية».

أنغام: لحن «بتوحشني» لـ شيرين لفت نظري

وأضاف نادر حمدي أنه كان أمينا في لحن «بتوحشني» لـ شيرين عبدالوهاب بأن يخرج بشكل منضبط، من جانبها أشادت الفنانة أنغام بلحن الأغنية: «لفتت نظري، وبحب فكرة اللحن اللي جنب اللحن».

وأوضح أن ألبوم «ليلي نهاري» للهضبة عمرو دياب كان بالنسبة له نقلة في حياته الفنية، «الناس اللي بتشتغل مع عمرو، الجمهور بيبدأ ياخد باله منهم، والشغل بيبقى منتشر بشكل كبير.. الألبوم ده نزل في 7 -7 – 2004 بدأت أسمع في العربيات اللي جنبي الأغاني اللي لسه عاملها، وكان بالنسبة لي حدث غريب».

توزيع «يا غالي عليا» من توزيعات «ليلي نهاري»

وتابع: «عمرو دياب مجتهد في الشغل، والأغنية الواحدة بيتعملها حوالي من 10 لـ 15 شكل توزيعي غير بعض، وأغنية (يا غالي عليا) كانت توزيع من توزيعات (ليلي نهاري) واتعمل عليها لحن وكلام تاني».

استضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، تسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغانٍ شبابية.