نوال الزغبي: رفضت تقديم فيلم أمام عمرو دياب.. «مكنتش عايزة أمثل»

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن رفضها لتقديم فيلم سينمائي يجمعها بالفنان عمرو دياب، «اتعرض عليا فيلم أنا وعمرو دياب، قلت أنا مش عايزة أمثل، وبالفعل اجتمعت أنا وعمرو ومحسن جابر، لكني اعتذرت في النهاية».

أوضحت نوال الزغبي، خلال لقاء ببرنامج «أنغام» المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن أول أغنية اشتهرت بها في مصر، هى «مين حبيبي أنا»، التي جمعتها بالفنان وائل كفوري، وحققت نجاحا كبيرا وقتها، متابعة: «الأغنية كانت موجودة بالفعل لكن تغيرت كلماتها عشان تناسبني أنا ووائل كفوري».

وعن أول إطلالة لها على المسرح، قالت إنها غنت أغاني معروفة ومشهورة لبعض الفنانين مثل راغب علامة، «كنت بغني 20 دقيقة، 4 أغاني معروفة، وبعدين قررت أكون مشهورة وليا أغاني الخاصة».

وأبدت الفنانة أنغام، إعجابها بالمسيرة الفنية للفنانة نوال الزغبي، قائلة: «أحييكي على التألق المستمر، لأن ده شيء واضح أوي في مسيرتك، ومن بدايتك لحد النهاردة جهدك باين، ذكاؤك في الاختيارات باين، وحبك وشغفك باللي بتعمليه، وبالغناء والمزيكا، ومشوارك، بحس إنك حد بتستمتعي باللي بتعمليه».