محمد علي خير: نحن بحاجة لرقابة شعبية على الأسعار وتعاون مع الحكومة

قال الإعلامي محمد علي خير، إنه من المتوقع أن تتحرك بعض أسعار السلع والخدمات بعد مرونة سعر الصرف أمس، وبعض الأحزاب السياسية ناشدت الحكومة بفرض رقابة على الأسواق، لافتا إلى أننا بحاجة إلى إجراءات على أرض الواقع دون الاكتفاء بالمناشدات.

وتابع «خير» خلال تقديمه برنامج «المصري أفندي» على قناة «المحور»: «أناشد رئيس الوزراء بتكليف المحافظين بتخصيص خط ساخن في كل محافظة يمكن للمواطن من خلاله الاتصال بالمحافظة والإبلاغ عن ارتفاع الأسعار في حال وجودها، ولابد من وجود رقابة شعبية تتعاون مع الأجهزة الحكومية، لأن الحكومة مش هتعين مراقب على كل يقال، ولابد يكون فيه جلسات بين الحكومة ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف التجارية لضبط الأسعار وتحديد هامش الربح».

تجربة فرنسا في حماية المستهلك

وأشار الإعلامي محمد علي خير، إلى أن فرنسا على سبيل المثال حددت هامشا للأرباح في السلع التجارية والحد الأقصى للربح 30%، ولا يمكن تجاوز الحد الأقصى، لافتا إلى أن الدول الأوروبية بها جمعيات لحماية المستهلك وفي حال ارتفاع الأسعار تطالب تلك الجمعيات الجمهور بمقاطعة السلع التي يتزايد سعرها دون مبرر.

العرض والطلب

وأكد الإعلامي محمد علي خير أن المعروض من السلع لابد أن يكون أكثر من الطلب للحفاظ على استقرار السعر، وظهر ذلك في سعر السيارات التي تعرضت للندرة وتزايد الطلب فأدى ذلك لارتفاع الأسعار.