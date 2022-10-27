محمد علي خير: الدولة أقامت عدة مشروعات مهمة في جميع المجالات

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الدولة المصرية أقامت عدة مشروعات مهمة في جميع المجالات، خلال الفترة الماضية، فيجب حاليا، البدء بخطة واضحة لتسويق مثل هذه المشروعات عبر عقد المؤتمرات.

خير: ما حدث اليوم لن يتكرر مرة أخرى

وأضاف «خير»، خلال تقديمه لبرنامجه ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على فضائية «المحور»، أنه في حال تطبيق مثل إجراءات اليوم، أقول للمواطن: «في الحالة دي أقولك متخافشي جنيهك هيبقي قوي، وما حدث اليوم لن يتكرر مرة أخرى، لأنك أصبحت تنتج أكثر مما تستهلك».

خير: بكدة هنبقي أصبحنا نصدر بما يوازي حجم الاستيراد

واستطرد: «بكدة هنبقى أصبحنا نصدر بما يوازي حجم الاستيراد، لو هستورد بـ80 مليار دولار، أنا هصدر بـ80 مليار دولار، ودي كمرحلة أولى، كل الخير لبلادي، لا تقلق، هي مجرد حماسة واخدة الواحد».