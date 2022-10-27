محمد علي خير: قرار زيادة الحد الأدني للأجور «كويس جدا»

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الحكومة أطلقت حزمة اجتماعية مالية لدعم المواطنين، إذ قررت زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ3000 جنيه، كما قررت صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه، سيقرها البرلمان خلال أيام، على أن تسري بداية من 1 نوفمبر.

خير: شوية إجراءات كويسة جدا خدتها الحكومة

أضاف «خير»، خلال تقديمه لبرنامجه «المصري أفندي»، المذاع على فضائية «المحور»، أن الحكومة قررت أيضا زيادة كل المعاشات 300 جنيه، وتثبيت فاتورة الكهرباء حتى منتصف العام المقبل، «دي شوية إجراءات كويسة جدا خدتها الحكومة، ورفعت حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه سنويا».

خير: لازم حد الإعفاء الضريبي يصل لـ36 ألف جنيه

وتابع: «أنا بطالب وزارة المالية برفع الحد الإعفاء الضريبي لكل مواطن لمبلغ 36 ألف جنيه سنويا، وهي عملاه لحد 30 ألف جنيه، وده مينفعش طبعا، لازم الحد الأدنى للأجور يكون معفي كلية من الضريبة، وده بالمنطق، وما فعلته الحكومة لم يكن مفاجئا لي».

واستطرد: «قررت لجنة الأصول والخصوم في البنوك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري بعائد 17.25% بدلا من 16%، بداية من اليوم».