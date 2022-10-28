تامر حسين عن حفل الجسمي وعمرو دياب: تشرفوا الدنيا كلها

أعرب الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، سعادته بنجاح حفل الهضبة عمرو دياب والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والذي يُقام حاليا بسفح الأهرامات ضمن فعاليات احتفال 50 عاما على العلاقات المصرية والإماراتية.

احتفال 50 عاما على العلاقات المصرية والإماراتية

ونشر تامر حسين صورة له خلال الحفل وعلق قائلا: «من (أم الدنيا) فعاليات احتفال 50 عاما على العلاقات المصرية والإماراتية، وعقبال المليون ربنا يديم المحبة والغلاوة بين البلدين حكومة وشعوب».

وأضاف حسين قائلا: «شكرا صديقي المحترم حسين الجسمي على الدعوة الكريمة نوَّرت مصر حفلة هايلة أمتعتنا والهضبة حبيبى عمرو دياب كمان أفضل من يمثل مصر، أحلى فعاليات وتفاعل ومفيش أجمل منكم تشرفوا الدنيا كُلها».

حفل الجسمي وعمرو دياب

وأحيا النجمان عمرو دياب وحسين الجسمي حفلا غنائيا ضخما بمنطقة الأهرامات في الجيزة، مساء اليوم الجمعة، في ختام الاحتفالات بمرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات.