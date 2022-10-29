أحداث محافظات مصر خلال 24 ساعة.. أبرزها إحباط بيع 40 طن أرز في السوق السوداء

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث هامة كان أبرزها إحالة محافظ القليوبية لجميع مسؤولي النظافة للتحقيق لتقاعسهم عن العمل، ورواية خال غريق الدقهلية للحظات مأساوية عن اللحظات الأخيرة في حياته وضبط أكثر من 40 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء في الشرقية.

وترصد «الوطن» في السطور القادمة تفاصيل تلك الأحداث على مدار اليوم.

محافظ القليوبية يحيل مسؤولي النظافة للتحقيق

قرر عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية إحالة جميع مسؤولي النظافة في مدينة الخصوص للتحقيق الفوري لتقاعسهم عن العمل، محذرًا بعدم التهاون في محاسبة المقصرين، وذلك خلال تفقده لإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة بالمدينة، وحي شرق شبرا الخيمة، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي لكافة المناطق.

العثور على جثة غريق الدقهلية

عُثر على جثة الطالب محمد عاطف الذي غرق منذ 4 أيام في نهر النيل فرع دمياط بعد أن شد حبل المعدية الواقعة بين قريتي أويش الحجر وكفر العرب في الدقهلية، بحسب حديث خاله لـ«الوطن»، قائلًا أنه يوم الحادث كان عائدًا من الجامعة مع زملائه وركبوا المعدية.

ضبط أكثر من 40 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

وضبطت مديرية التموين في الشرقية أكثر من 40 طن أرز قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، حيث شنت إدارة تموين الحسينية حملات لمنع احتكار الأرز.