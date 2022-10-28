حالة الطقس اليوم في جميع محافظات مصر: أمطار خفيفة وتحذيرات من الشبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، في جميع محافظات مصر، موضحةً وجود تحسن واستقرار ملحوظ في الأحوال الجوية بمختلف المحافظات، رغم سقوط بعض الأمطار الخفيفة على عدة محافظات إلا أنّها لن تعوق الحياة اليومية، وسط تحذيرات لأصحاب وقائدي السيارات عن كثافة الشبورة المائية في عدة مناطق.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، بمختلف محافظات الجمهورية، وأماكن سقوط الأمطار، وأماكن كثافة الشبورة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الطقس اليوم الجمعة، فإنّه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس حارًا على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وينخفض بحلول المساء ليصبح لطيفاً في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

درجة الحرارة اليوم الجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ درجة الحرارة اليوم الجمعة في جميع المحافظات ستكون كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 27 بينما الصغرى 19.

درجة الحرارة في السواحل الشمالية: العظمى 26 بينما الصغرى 20.

درجة الحرارة في محافظات جنوب سيناء: العظمى 30 بينما الصغرى 23.

درجة الحرارة في محافظات شمال الصعيد: العظمى 29 بينما الصغرى 17.

درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد: العظمى 33 بينما الصغرى 19.

أماكن سقوط الأمطار والشبورة اليوم

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع ظهور بعض الظواهر الجوية مثل سقوط الأمطار، وكثافة الشبورة على بعض الطرق كالتالي:

1- كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ومدن وسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

2- فرص سقوط أمطار خفيفة لا تؤثر على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث 20 إلى 30% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

الطقس والأمطار والشبورة في المحافظات

ويشهد الوجه البحري ظهور شبورة مائية، فضلاً عن طقس غائم جزئياً وسط تواجد فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث 20% تقريباً.

ويسيطر طقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية الغربية، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية، وفرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية، ومدن وسط سيناء، كثافة في الشبورة المائية، بينما يسود طقس غائم جزئيًا وسط وجود فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

وفي محافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس غائم جزئياً، فضلاً عن نشاط حركة الرياح أحياناً، بينما يسود طقس غائم جزئياً وتزداد كثافة الشبورة المائية في محافظات شمال الصعيد، بينما تشهد محافظات جنوب الصعيد طقساً مشمساً.