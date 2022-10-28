عاصي الحلاني: سأقدم أغاني عبدالحليم حافظ في حفل الموسيقى العربية

كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني، عن غنائه للفنان الراحل عبدالحليم حافظ مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية.

عاصي الحلاني يشدو على المسرح الكبير بدار الأوبرا

وقال عاصي الحلاني في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وضع جدول متنوع فيها عدد كبير من الأغنيات التراثية القديمة للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

ويري الحلاني أن مهرجان الموسيقى العربية يعد دوما أحد أهم المهرجانات الفنية الثقافية الكبرى في الوطن العربي، مؤكدًا حرصه الدائم على المشاركة فيه.

عاصي الحلاني يشدو بضحكة حبيبي

ومن المقرر أن يشدو الحلاني فى الحفل بعدد من أهم وأشهر أغنياته منها: «بحبك وبغار ومالي صبر واني مارق مريت وفرصة عمر وكبيرة يا مصر وضحكة حبيبي»، وذلك تحت قيادة المايسترو هشام نبوي، سيسبق فقرة الفنان اللبناني فقرة غنائية للفنان أمجد العطافي وفقرة أخرى للفنانة صابرين النجيلي.

وعلى مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» تقدم الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفلا بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقها فاصل لنجوم الأوبرا سعيد عثمان، أحمد عصام وسامح منير.