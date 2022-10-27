عاصي الحلاني يغني «ضحكة حبيبي» لأول مرة في دار الأوبرا غدا

أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته البالغة لمشاركته في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين، إذ إنّ من المقرر أن يحيي الليلة التاسعة من فعاليات المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا، غدا الجمعة.

قال عاصي الحلاني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه أعد جدول أغنيات خاصة ومتنوعة لجمهوره المصري والعربي منها أغنيات تراثية للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كما يغني لأول مرة أغنيته الجديدة «ضحكة حبيبي» على مسرح دار الأوبرا المصرية.

مهرجان الموسيقى العربية

وشدد عاصي الحلاني على أنه يسعى دوما للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لمكانته الكبرى في الوطن العربي وعشقه الدائم للغناء أمام الجمهور المصري.

وكان موقع تذاكر مهرجان الموسيقى العربية، قد كشف يوم الاثنين الماضي عن نفاذ أكثر من 95% من التذاكر المخصصة لحفل الفنان عاصي الحلاني، المقرر له احياءه غدًا الجمعة، ويقدم خلاله باقة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة وكبار مطربي الوطن العربي.

وصل القاهرة منذ أيام

كان عاصي الحلاني قد حضر للقاهرة منذ أيام من أجل إحياء حفل خاص وحفل الموسيقى العربية حيث قام بأداء أكثر من بروفة للحفل من المقرر أن يشدو خلال الحفل تحت قيادة المايسترو هشام نبوي، ويسبق فقرة الفنان اللبناني فقرة غنائية للفنان أمجد العطافي وفقرة أخرى للفنانة صابرين النجيلي.