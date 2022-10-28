الفنان طارق صبري ينشر صور عقد قرانه على شيري عادل

نشر الفنان طارق صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الصور الأولى من عقد قرانه على الفنانة شيري عادل.

وانهالت التهاني من الوسط الفني والجمهور متمنين لشيري وطارق صبري حياة زوجية سعيدة.

عقد قران طارق صبري وشيري عادل

وعقد الفنان طارق صبري قرانه على الفنانة شيري عادل، وذلك بعد قصة حب بدأت بينهما قبل عدة أشهر، وكان ،حدث ظهور للثنائي شيري عادل وطارق صبري سويا في أثناء حضورهما أحد عروض مسرحية «زقاق المدق»، من بطولة الفنانة دنيا عبدالعزيز، والتي تعرض على مسرح البالون بالعجوزة.