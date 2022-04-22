شيري عادل تحاول خطف لذيذ وزومبا في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21

شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21، ظهور الفنانة شيري عادل في دور «ريتا»، وتعرض على يوسف عرضا مذهلا من أجل تطوير زومبا ولذيذ.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21

وتبين خلال الحلقة 21 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، أن ريتا تحاول النصب على يوسف من أجل خطف لذيذ وزومبا، والتقت بها هدير سكرتيرة يوسف لتقول لها إنها التقت بها قبل ذلك ولكنها تقول إنها تعيش خارج مصر فكيف لها أن تلتقي بها؟.

وقالت ريتا لمن يلقنها الأوامر عبر الهاتف المحمول إنها ستحاول الدخول إلى منزل يوسف بشتى الطرق.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، بطولة شيماء سيف وهشام جمال، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، وطه دسوقي.